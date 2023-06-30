Bakırköy'de İnanılmaz Motosiklet Yüklemesi

Bakırköy'de motosikletle ilerleyen 2 kişi, bindikleri motosikletin üstüne başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. Görüntüler, Perşembe gece saatlerinde Bakırköy Sahil yolunda kaydedildi. Plakasız bir motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi. Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görülüyor. İki kişi çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle bir süre daha yolculuk yaparak gözden kayboluyor.