Bakırköy'de İlginç Motosiklet Yüklemesi
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Bakırköy'de motosikletle ilerleyen 2 kişi, bindikleri motosikletin üstüne başka bir motosiklet yükleyerek yolculuk yaptı. Görüntüler, Perşembe gece saatlerinde Bakırköy Sahil yolunda kaydedildi. Plakasız bir motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi. Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görülüyor. İki kişi çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle bir süre daha yolculuk yaparak gözden kayboluyor.
Görüntüler, Perşembe gece saatlerinde Bakırköy Sahil yolunda kaydedildi. Plakasız bir motosiklette yolculuk eden 2 kişi, motosikletin üzerine başka bir motosiklet yükleyerek trafikte ilerledi. Trafikteki başka bir sürücü tarafından kaydedilen görüntülerde motosikletteki 2 kişinin kask takmadığı da görülüyor. İki kişi çalıntı olduğu iddia edilen motosikletle bir süre daha yolculuk yaparak gözden kayboluyor.