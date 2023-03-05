BAKIRKÖY'DE İKİ OTOMOBİLİN ÇARPIŞTIĞI KAZA KAMERADA Güncel Haberler BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda yan yola girmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. BAKIRKÖY, D-100 Karayolu'nda yan yola girmeye çalışan otomobile arkadan gelen araç çarptı. Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Kaza, geçen perşembe günü Florya'da, D-100 Karayolu Avcılar istikametinde meydana geldi. Otomobil sürücüsü son anda karar değiştirerek yan yola geçmek için manevra yaptı. Bu sırada arkadan gelen aracın sürücüsü duramayarak yan yola girmek üzere olan otomobile çarptı. Kaza anı araçtaki kameraya saniye saniye yansıdı. Sürücüler kazayı şans eseri hafif sıyrıklarla atlattı. Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel D-100 Karayolu Avcılar Tragger Güncel Haberler

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