Bakırköy'de İETT otobüsüyle çarptığı polisinin ölümüne neden olan sanığa 5 yıl hapis

Bakırköy'de 3 Kasım 2024'te meydana gelen trafik kazasına müdahale eden trafik polisi Ogün Yürümez'e, İETT otobüsüyle çarparak ölümüne neden olan sanık 5 yıl hapse çarptırıldı.

Bakırköy 18. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet Gül ve taraf avukatları ile maktulün eşi müşteki Tuğba Yürümez katıldı.

Tanık olarak dinlenen polis memuru A.P., olay günü polis arkadaşı R.A.K. ile şahsi aracıyla göreve gittiğini, yolda ilerlerken önündeki araca çarpmamak için yavaşladığı sırada arkasından gelen zabıta aracının kendi arabasına vurduğunu söyledi.

Bilgi vermek için bölge amirlerini aradığını ifade eden A.P., şunları anlattı:

"Gelen trafik ekibi kaza mahallinde dubalamayı yaptı. Ekip aracının tepe lambası açık şekildeydi. Gerekli önlemler alınmıştı. Sonrasında şehit polisin yanındaki polis memuru O.P. bizim alkol kontrolümüzü yaptı. Biz ekip otosunun arkasındaydık. Sonrasında arkadan gelen bir ses duydum. Polis memuru O.P. kaçın diye bağırdı. Kaçın demesiyle ben kafamı sesin geldiği yöne çevirince belediye otobüsünün üzerimize geldiğini gördüm. Otobüs arkamızdaki sol bariyerlere çarparak geliyordu. Ben ve yanımda bulunan diğer polis memuru R.A.K. koşmaya başladık. O.P. kendini bariyerlerden aşağıya atmıştı. Şoför aracın içerisinden çıkmak üzereydi. Sonra rahmetliyi gördüm. Rahmetli yerde kaldırımla yolun birleştiği noktada yerde yatar vaziyette ve hareketsiz haldeydi."

Duruşmada esasa ilişkin mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı, olaydan sonra yürütülen soruşturma aşamasında Adli Tıp Kurumu Trafik İhtisas Dairesinden alınan kaza raporuna göre, sanık Ahmet Gül'ün ölüm ve yaralanmayla sonuçlanan kazada asli kusurlu olduğunu, başka kusurlu kimsenin bulunmadığını aktardı.

Sanık tahliye edildi

Savcı, sanık Gül'ün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapsini istedi.

Son sözü sorulan sanık Gül, yaşanan olaydan dolayı çok rahatsız olduğunu belirterek, tahliye talebinde bulundu.

Davayı karara bağlayan mahkeme, sanık Gül'ü, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 5 yıl hapisle cezalandırdı.

Mahkeme, yurt dışına çıkış yasağı şeklindeki adli kontrol şartıyla sanığın tahliyesine karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 3 Kasım 2024'te polis memurları A.P. ve R.A.K'nin içinde bulunduğu 01 AAJ 443 plakalı araç ile Adem Gündoğdu'nun kullandığı 34 BB 7783 plakalı zabıta aracının, Bakırköy Ekrem Kurt Bulvarı dönüşünde çarpıştığı aktarılıyordu.

Kazanın bildirilmesi üzerine trafik polisi Ogün Yürümez ve müşteki polis memuru O.P'nin olay yerine gittikleri, görev araçlarını tepe lambası açık şekilde yol üzerine park ettikleri anlatılan iddianamede, polis memurlarının yol ve trafik güvenliğini sağlamak için çalışmaya başladıkları belirtiliyordu.

İddianamede, bu sırada D-100 kara yolu güney yan yol istikametinden gelen 34 HO 1852 plakalı İETT otobüsünün sürücüsü Ahmet Gül'ün, Ekrem Kurt Bulvarı'na dönüş yaparken direksiyon hakimiyetini kaybettiği, önce yolun sağ ve sol tarafındaki bariyerlere sonra da park halindeki resmi ekip aracına çarptığı kaydediliyordu.

Bariyerlere vurduğu sırada otobüsü durdurmaya çalışan polis memuru Ogün Yürümez'e de çarpan İETT aracının daha önce kaza yapan araçlara da çarpıp viraj bitiminde durabildiği ifade edilen iddianamede, kazada polis memuru Yürümez'in olay yerinde şehit olduğu, müşteki polis O.P'nin ise üzerine doğru gelen otobüsten kaçmaya çalıştığı sırada yere düşerek yaralandığı aktarılıyordu.

İddianamede, kazanın ardından tutuklanan Ahmet Gül'ün "taksirle birden fazla kişinin ölümüne veya yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyordu.