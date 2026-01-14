Haberler

Bakırköy'de iki evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 kadın zanlı yakalandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

İstanbul Bakırköy'de iki evden 1 milyonu aşan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 kadın şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin daha önce çeşitli suçlardan kaydı olduğu belirlendi.

İstanbul Bakırköy'de, iki evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta Bakırköy'deki iki daireden toplam değeri 1 milyonu aşan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliler Damla Ç. (19) ile kuzeni Naz Ç'yi (22), Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gözaltına aldı.

Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların Bakırköy'deki hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra binadan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: AA / Mustafa Mert Karaca - Güncel
İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: ABD müdahale ederse üslerinizi vururuz

İran, Türkiye dahil 3 ülkenin ismini saydı: Üslerinizi vururuz
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Ülke karlar altında! 146 yılın en güçlü fırtınasına yakalandılar

146 yıldır böylesi görülmedi! Başkent resmen karlar altında
Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu

Yediği elma güvenlik görevlisinin sonu oldu
Dünyaca ünlü gazeteci duyurdu! İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif

İşte En-Nesyri için yapılan çılgın teklif
Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi

Kante Fenerbahçe'de! İşte maaş ve bonservisi
Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı

Türkiye'nin yanı başında büyük çatışma! Takviye kuvvetler yola çıktı
Türkiye devrede! İranlı yetkililerle temas kuruldu, ABD'li makamlarla da görüşülüyor

ABD ile İran gerginliği zirveye çıktı, Türkiye hemen harekete geçti