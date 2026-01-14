Bakırköy'de iki evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 kadın zanlı yakalandı

İstanbul Bakırköy'de, iki evden ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin 2 kadın şüpheli gözaltına alındı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, 10 Ocak'ta Bakırköy'deki iki daireden toplam değeri 1 milyonu aşan ziynet eşyalarının çalınmasına ilişkin çalışma yaptı.

Ekipler, güvenlik kameralarından tespit ettikleri şüpheliler Damla Ç. (19) ile kuzeni Naz Ç'yi (22), Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde gözaltına aldı.

Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Öte yandan, zanlıların Bakırköy'deki hırsızlık olayını gerçekleştirdikten sonra binadan ayrıldıkları anlar güvenlik kamerasına yansıdı.