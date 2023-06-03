Bakırköy'de Hırsızlık Amacıyla Araçların Kapılarını Kontrol Eden Şüpheli Yakalandı

Bakırköy'de hırsızlık amacıyla park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalanan şüphelinin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Bakırköy'de hırsızlık amacıyla park halindeki otomobillerin kapılarını kontrol ettiği iddia edilen kişi gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 22 Mayıs'ta Ataköy Mahallesi'nde "Otodan hırsızlık teşebbüsü" suçunun gerçekleştiği yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.

Yapılan çalışmalarda çevredeki güvenlik kamera görüntüleri inceleyen polis, bir kişinin park halindeki araçların kapılarını kontrol ederek yürüdüğünü belirledi.

Bunun üzerine kimliği belirlenerek gözaltına alınan S.M'nin benzer suçlardan çok sayıda suç kaydının olduğu tespit edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bu arada, şüphelinin gece saatlerinde sokakta park halindeki araçların kapılarının açık olup olmadığını kontrol ederek ilerlediği anlar güvenlik kamerasınca kaydedildi.