Bakırköy'de Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı

Bakırköy'de Hastane Otoparkında Silahlı Saldırı: Bir Kişi Ağır Yaralandı
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Bakırköy'de bir özel hastanenin otoparkında meydana gelen silahlı saldırıda O.B. isimli bir hasta ağır yaralandı. Saldırı sonrası olay yerinden kaçan şüphelilerden biri gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de özel bir hastanenin otoparkında silahlı saldırıya uğrayan O.B. ağır yaralandı. Şüpheliler olay yerinden kaçarken, polis 1 kişiyi gözaltına aldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Zeytinlik Mahallesi Halit Ziya Uşaklıgil Caddesi'ndeki özel bir hastanenin otoparkında meydana geldi. İddiaya göre; hastanede tedavi gören O.B. isimli hasta, bahçeye çıktığı sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Açılan ateş sonucu vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan O.B., saldırının gerçekleştiği hastanede tedavi altına alındı. Şüpheli ve beraberindeki kişi olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Ekipler çevrede geniş çaplı güvenlik önlemi aldı. Polis tarafından saldırıya karıştığı değerlendirilen bir kişi gözaltına alındı. Kaçan diğer şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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