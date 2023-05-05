Bakırköy'de hakimle restoran sahibi arasında kavga

Bakırköy'de restoran sahibi Fıraz H. ile hakim Mehmet K. arasında araç çarpışması sonrası çıkan tartışma kavgaya dönüştü. Fıraz H. hakimi darp ettiği iddiasıyla tutuklandı.

BAKIRKÖY'de geçtiğimiz Cumartesi günü restoran sahibi Fıraz H. aracını park ettiği esnada hakim Mehmet K.'nın aracına hafif şekilde çarptı. Çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. Hakimi darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan Fıraz H. 'Kasten yaralama' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olay anına ilişkin görüntüler ise güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Olay 29 Nisan günü Bakırköy Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta meydana geldi. Şüpheli Fıraz H. aracıyla geri manevra yaparken Çorlu Asliye Ceza Mahkemesi hakimi Mehmet K.'nın aracına hafif şekilde çarptı. Fıraz H. ile Mehmet K. arasında çıkan tartışma kısa sürede yumruklu kavgaya dönüştü. O esnada Mehmet K.'nın kızının da yanında olduğu görüldü. Şüpheli Fıraz H. hakimi darp ve tehdit ettiği iddiasıyla gözaltına alındı.

"HAKİM, 'SENİ ALDIRIRIM, SÜRÜNDÜRÜRÜM, KİM OLDUĞUMU GÖRÜRSÜN' DEDİ"

"POLİSLERİN YANINDA DA BANA SALDIRMAYA ÇALIŞTI"

"BURNUMA GELECEK ŞEKİLDE DARP EYLEMİNDE BULUNDU"

"DAYANAMAYIP KAFA ATTIM"

Fıraz H. buradaki ifadesinde, şahsın hakim olduğunu öğrendiğinde daha dikkatli davrandığını belirterek, "Kızı gelip 'Baba gidelim' dedi. Saygımı yitirmedim. Beni iteleyip tekme attı, yere düştüm. İnsanlar beni kaldırdı. Hala saldırmaya devam edince dayanamayıp kafa attım. Su içmeye gidince tekrar bana vurmaya başladı. Ben kendisine küfür etmedim kendisini tehdit etmedim" dedi. Hakimlik, Fıraz H.'nin "Kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verdi.