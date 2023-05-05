Bakırköy'de hakimi darbettiği iddia edilen şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de aracına çarptığı hakimi, yaşanan arbede sırasında darbettiği iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 29 Nisan'da Kartaltepe Mahallesi Lavanta Sokak'ta aracıyla geri manevra yapan şüpheli F.H, hakim M.K'nin arabasına çarptı. Taraflar arasında çıkan tartışma ve arbede sırasında hakimi darp ve tehdit ettiği iddia edilen F.H. gözaltına alındı.

Kartaltepe Polis Merkezi'nde ifade veren F.H., aracının kör noktasında kalan bir arabaya hafif şekilde dokunduğunu, arabadan inince diğer aracın sahibiyle tartıştıklarını, hakim olduğunu söyleyen M.K'nin kendisine küfür ettiğini, tehditlerde bulunduğunu, boğazına sarıldığını ve yumruk attığını savundu.

Kendisini korumaya çalıştığını söyleyen F.H, yakınında olan şahsa yapabileceği başka bir hamle olmadığı için kafa attığını belirterek, polis ekiplerinin olaya müdahale ederek kavgayı ayırdığını söyledi.

Asliye ceza mahkemesi hakimi olduğunu söyleyen şikayetçi M.K. de çocuklarının dershaneden çıkmasını beklediği sırada aracına çarpan şüphelinin kabadayı hareketlerde bulunduğunu, hakaret ettiğini, kendisini korumak amacıyla şahsı engellemeye çalıştığını dile getirdi.

Şüphelinin kendisini yere yatırdığını, öldürmekle tehdit ettiğini anlatan M.K, duruma müdahale eden polislerin elinden kurtulan şüphelinin kendisine tekme atması sonucunda yere düştüğünü, burnundan ve kafasından darbeler aldığını kaydetti.

M.K'nin şikayetçi olduğu şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi. F.H. savcılıktaki işlemlerinin ardından "tehdit" ve "kasten yaralama" suçlarından tutuklanması istemiyle Nöbetçi Bakırköy 1. Sulh Ceza Hakimliğine gönderildi.

Hakimlikte savunma yapan F.H, şahsın hakim olduğunu öğrendiğinde daha dikkatli davrandığını belirterek, küfür ve tehdit etmediğini iddia etti.

Şüpheli F.H'nin hakimlikçe "kasten yaralama" suçundan tutuklanmasına karar verildi.