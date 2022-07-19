BAKIRKÖY'DE GİRDİ, AVCILAR'DA KURTARILDI

BAKIRKÖY'deki bir AVM otoparkından hareket eden sürücü, otomobilin motor bölümünden kedi sesi geldiğini fark edince Avcılar'da D-100 Karayolu üzerinde park ederek itfaiyeden yardım istedi. Bulunduğu otomobilden çıkarak başka bir otomobilin altına giren yavru kedi, itfaiye erlerinin çabası ile çıkarılarak kurtarıldı.

Bakırköy'deki bir AVM'den çıkarak Beylikdüzü yönüne giden sürücü, Avcılar D-100 Karayolu üzerinde hızını düşürünce motor bölümünden kedi sesi geldiğini duydu. Hemen duran sürücü 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi. Avcılar'dan sevk edilen itfaiye ekibi, D-100 kenarında park eden otomobildeki yavru kediye müdahale etti. İtfaiye erleri, kedinin motor bölümünde olduğunu belirleyerek onu çıkarmak için çalışma başlattı. Ancak yavru kedi bulunduğu otomobilden çıkarak yoldaki başka otomobilin altına girdi. İtfaiye erleri, yavru kediyi bu otomobilin altında yakalayarak bulunduğu yerden çıkardı. Yavru kedide herhangi bir yara bulunmadığı belirlendi. Yavru kedi Avcılar İtfaiye İstasyonu'na götürülürken, otomobilin sürücüsü görevlilere teşekkür etti.

Demirören Haber Ajansı / Güncel