BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI - Haberler

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BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında standın çökmesi sonucunda 4 kişi hafif şekilde yaralandı.

İSTANBUL (DHA) - Bakırköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında standın çökmesi sonucunda 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Çökme anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Yeşilköy'de bulunan İstanbul Fuar Merkezi'nde düzenlenen mücevher fuarında meydana geldi. Fuar için açılan stantlardan biri bilinmeyen bir nedenle çöktü. Kazanın bildirilmesiyle olay yerine 112 acil servis ekipleri sevk edildi. Hafif şekilde yaralanan 4 kişi, yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Çökme anı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

BAKIRKÖY'DE FUARDA STANT ÇÖKTÜ 4 YARALI

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yeşilköy, İstanbul, Fuar, Güncel, Haberler

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