Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor
Bakırköy'deki 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.
Osmaniye Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
