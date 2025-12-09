Haberler

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangına müdahale ediliyor

Güncelleme:
Bakırköy'deki 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. Yangının çıkış nedeni henüz belirlenemedi.

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Osmaniye Mahallesi'ndeki 2 katlı fabrikada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin yangını söndürme çalışmaları sürüyor.

