Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın söndürüldü

Bakırköy'de bulunan 2 katlı bir etiket fabrikasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Bakırköy'de 2 katlı etiket fabrikasında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Osmaniye Mahallesi Çırpıcı Koşuyolu Sokakta tekstil etiketleri üreten 2 katlı fabrikanın plastik ham madde ve kağıtların bulunduğu deposunda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, fabrikanın deposunda hasar oluştu.

Ekiplerin soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
