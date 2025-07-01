Bakırköy'de Esnaf Taşlı Saldırıyla Tedirgin

Bakırköy'de bir şüphelinin iş yerleri, banka ve ATM'ye taş atarak zarar vermesi esnafı tedirgin etti.

Zeytinlik Mahallesi Halkçı Sokak'a gece saatlerinde gelen bir kişi, 2 iş yeri ve 1 bankanın camlarına taş atarak zarar verdi. Daha sonra bir üst sokağa geçen şüpheli, buradaki 2 iş yeri, 1 banka ve 1 ATM'nin camlarını da taş atarak kırdı.

Zanlının sokağa gelerek, yanında getirdiği taşları iş yerlerinin camlarına atması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kısa süre önce aynı iş yerlerinin camlarının yine aynı şüpheli tarafından kırıldığı öğrenildi.

İş yeri zarar gören Songül Şamiloğlu, olayın gece yarısı olduğunu düşündüğünü belirterek, 10 gün içerisinde ikinci kez aynı şeyi yaşadıklarını söyledi.

Şamiloğlu, eylemi sokakta kalan bir kişinin gerçekleştirdiğini belirterek, "Kendisi de zaten bunu söylüyormuş. 'Ben bunu yapacağım. Beni içeri alsınlar. Benim yatacak yerim yok. Yiyecek yemeğim yok. İçeride daha rahat yaşarım.' diyormuş. İkinci kez yapıyor ve aynı yerleri yapıyor. Bu sefer bir arka sokağa da geçmiş. Bizim can güvenliği korkumuz da var. Bugün cama bunu yapan, yarın önümüze bir aletle çıksa bize de zarar verebilir. Esnaf tedirgin. Sürekli cam değiştirmek zorunda mı kalacak? İnsanlar tedirgin, 'Bana bir şey mi yapacak acaba?' diye düşünüyor." ifadelerini kullandı.

Bu konuda önlem alınması gerektiğini dile getiren Şamiloğlu, "Aslında devlet bu tür insanları alıp sahip çıkmalı, eğitmeli, tedavi etmeli. Bunun önlemi alınmalı diye düşünüyorum. Bunu yine yapacak. Çünkü karakol alıp götürüyor, savcılık serbest bırakıyor. Yine insanlarla iç içe yaşıyorlar bunlar." diye konuştu.

Zarar gören bir iş yerinin çalışanlarından Aslıhan Kaya da can güvenliklerinin bulunmadığını, bu durumu ikinci kez yaşadıklarını belirtti.

Kaya, çok korktuklarını, polis ekiplerinin yardımcı olmasını istediklerini dile getirdi.

Şüpheliyi, daha önce kendilerinin yakalayarak karakola götürdüklerini anlatan Kaya, döndüklerinde, şüphelinin kendilerinden önce buraya geldiğini gördüklerini kaydetti.

Ne yapacaklarını bilmediklerini, şüphelinin bu sefer yerdeki mermerlere kadar, bir çok yeri kırdığını ifade eden Kaya, şüphelinin çok sayıda iş yerine zarar verdiğini, buna rağmen aklı dengesinin bozuk olduğu gerekçesiyle serbest bırakılmasını anlayamadıklarını anlattı.

Şüphelinin korkusunun olmadığını söyleyen Kaya, "Daha önce burada bir kadını bıçakladı bu insanlar. Bizim de ölmemizi bekliyorlar. Sesimizi duyurmak istiyoruz. 7-8 iş yerine zarar verdi." dedi.