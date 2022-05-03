Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı - Haberler

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Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı

AA - Mehmet Ali Derdiyok - Güncel
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Bakırköy'de durakta bekleyen kişiye otomobil çarptı

Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.

AVCILAR, İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de kontrolden çıkan otomobil, otobüs durağında bekleyen kişiye çarptı.

Alınan bilgiye göre, D100 Karayolu'ndan Avcılar istikametine seyir halindeki Hamza Doğan'ın kullandığı 34 VE 6411 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine kaldırıma çarptı.

Burada duramayarak savrulan otomobil, İncirli otobüs durağında bekleyen bir kişiye çarptı.

Yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle otobüs durağı ve otomobilde de hasar oluştu.

AA / Mehmet Ali Derdiyok - Güncel

D-100 Karayolu, Otomobil, Avcılar, Güncel, Haberler

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