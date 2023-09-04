Bakırköy'de düğün konvoyuna ceza

Bakırköy'de trafiği tehlikeye soktukları gerekçesiyle 5 kişiye, toplam 21 bin 653 lira idari para cezası kesildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bakırköy sahil yolunda düğün konvoyu yapan ve iddiaya göre başka bir araç sürücüsünü darp etme görüntüleri sosyal medyada yer alan şüphelilerin tespiti için çalışma başlattı.

Kimlikleri tespit edilen E.D., M.F.K., M.K., M.T.C. ve A.K. polis ekiplerinde yakalandı.

Şüphelilere 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca toplam 21 bin 653 lira idari para cezası uygulandı.