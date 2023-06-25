Bakırköy'de dronla trafik denetimi yapıldı

Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında Bakırköy'de trafik polisleri tarafından dronla havadan trafik denetimi yapıldı. Emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Bakırköy'de Kurban Bayramı tedbirleri kapsamında trafik polislerince dronla havadan trafik denetimi yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından bayram tedbirleri kapsamında Bakırköy Sahil Yolu'nda gerçekleştirilen denetimlerde, emniyet kemeri takmayan ve cep telefonuyla konuşan sürücüler havadan dronla tespit edildi.

Ekipler, durdurulan araçların ve sürücülerin belgelerini kontrol etti. Denetimlerde, trafik kurallarına uymayan ve belgeleri eksik sürücülere idari para cezası uygulandı.

Emniyet kemeri takmadığı için durdurularak ceza kesilen sürücülerden Çetin Çağlar, "Hata benim, emniyet kemeri takmadım onun da cezasını çekeceğim. Buna da itiraz edecek halimiz yok. Neyse cezamız kesilir." dedi.