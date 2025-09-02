Bakırköy'de Denizde Ceset İhbarı: Arama Çalışmaları Sonuçsuz Kaldı

Bakırköy Menekşe Plajı'nda denizde hareketsiz bir kişi görüldüğü ihbarı üzerine polis ve sahil güvenlik ekipleri bölgeye sevk edildi. Yapılan arama çalışmalarında herhangi bir cesede rastlanmadı.

Bakırköy'de denizde ceset görüldüğü ihbarı üzerine suda arama yapıldı.

Menekşe Plajı'nda hareketsiz kişinin deniz üzerinde görüldüğü ihbarı üzerine bölgeye polis, sahil güvenlik botu, dalgıç ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sahil güvenlik dalgıçları deniz altını tararken botlarla da yüzeyde arama yapıldı.

Ekiplerin suda yaptığı arama çalışmasında cesede rastlanmadı.

Aramaların tamamlanmasının ardından ekipler bölgeden ayrıldı.

Kaynak: AA / Rüveyda Mina Meral - Güncel
