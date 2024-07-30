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Bakırköy'de Cipin Çarptığı Kişi Hayatını Kaybetti, Sürücü Tutuklandı

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Bakırköy'de bir cipin çarpması sonucu bir kişi hayatını kaybetti, sürücü tutuklandı. Kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Oğuzhan CİN / İSTANBUL, - BAKIRKÖY'de Said Altaca evine gitmek için taksiye binmeye çalıştığı sırada cipin çarpması sonucu hayatını kaybederken, annesi Sevim Altaca ise yaralandı. Alkollü olduğu tespit edilen sürücü tutuklanarak cezaevine gönderilirken, kaza anı güvenlik kamerasıyla kaydedildi.

Kaza, 24 Temmuz Çarşamba günü saat 00.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi Florya Işıkları mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, Altaca ailesi Bakırköy'den Sefaköy'de bulunan evine gitmek için bir taksi durdurdu. Baba Metin Altaca ile küçük oğlu taksiye binerken, anne Sevim Altaca ile büyük oğlu Said Altaca taksiye binmeye çalıştığı sırada Mehmet Ali Dilek'in yönetimindeki cip anne ve oğluna çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan anne ve oğlu yaralandı. Çevredekiler durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemi alarak kazayla ilgili inceleme başlattı. Yaralı anne ve oğlu ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Anne Sevim Altaca'nın tedavisi evde devam ederken 19 yaşındaki Said Altaca ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Altaca'nın cenazesi otopsi işlemlerinin tamamlanmasının ardından ailesi tarafından Adli Tıp Kurumu'ndan teslim alındı. 26 Temmuz Cuma günü öğle vakti Sefaköy Ulu Camii'nde kılınan namazın ardından Altaca'nın cenazesi Hadımköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

KAZA KAMERADA

Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Mehmet Ali Dilek, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Güvenlik kamerası yansıyan görüntülerde, Said Altaca'ya siyah bir cipin çarptığı ve çarpmanın etkisiyle metrelerce yerde sürüklendiği görüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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