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Bakırköy'de bariyerleri aşıp tabelaya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Bakırköy'de bariyerleri aşıp tabelaya çarpan kamyonun sürücüsü yaralandı

Güncel Haberler

Bakırköy'de E-5 kara yolunda bariyerleri aşıp yan yola geçtikten sonra tabelaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Bakırköy'de E-5 kara yolunda bariyerleri aşıp yan yola geçtikten sonra tabelaya çarpan kamyonun şoförü yaralandı.

Çobançeşme kavşağı mevkisinde Topkapı istikametine ilerleyen G.Ç. idaresindeki 16 FZ 251 plakalı kamyon, kontrolden çıkarak E-5 kara yolundaki bariyerleri aşıp yan yola geçtikten sonra buradaki tabelaya çarptı.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerince kamyondan yaralı olarak çıkarılan sürücü, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle Topkapı istikametinde trafik yoğunluğu oluştu.

Kaynak: AA / Abdülkerim Güzel - Güncel

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