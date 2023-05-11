BAKIRKÖY'DE BARİYERLERİ AŞAN KAMYON TABELA DİREĞİNE ÇARPTI : 1 YARALI

BAKIRKÖY'de D-100 Karayolu'nda şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bariyerleri aşarak yan yola geçti. Tabela direğine çarparak durabilen kamyonda sıkışan Göksel Çelik itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında D-100 Karayolu Çobançeşme kavşağı, Topkapı istikametinde meydana geldi. Göksel Çelik'in kullandığı 16 FZ 251 plakalı kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi nedeniyle bariyerleri aşarak yan yola geçti, ardından tabela direğine çarptı. Kamyon şoförü Göksel Çelik sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri tarafından çıkarılan Çelik, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik yoğunluğu yaşanırken, kamyonun olay yerinden kaldırılmasının ardından trafik normale döndü.