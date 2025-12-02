Haberler

İstanbul'da "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik soruşturmada 65 sanığa dava açıldı

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Ay grubu' silahlı suç örgütüne yönelik başlatılan soruşturma sonucunda 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açtı. Örgütün, yabancı numaralardan iletişim kurarak tehdit ederek haksız kazanç elde ettiği belirtiliyor.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca, "Ay grubu" silahlı suç örgütüne yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında dava açıldı.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, özellikle İstanbul Avrupa Yakası'nda faaliyet göstererek, mağdurlarını yabancı numaralardan "facetime" ve "WhatsApp" uygulamaları üzerinden arayıp, tehdit etmek suretiyle haksız kazanç elde eden şüphelilere yönelik soruşturmanın tamamlandığı belirtildi.

Elebaşılığını A.A'nın yaptığı ve kamuoyunda "Ay grubu" olarak bilinen yeni nesil silahlı suç örgütü tarafından gerçekleştirilen 12 ayrı eylemle ilgili 34'ü tutuklu 65 sanık hakkında kamu davası açıldığı bildirilen açıklamada, sanıkların "suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurma", "örgüte üye olma", "kasten öldürmeye teşebbüs etme", "6136 sayılı yasaya muhalefet", "nitelikli yağma", "silahla tehdit", "mala zarar verme", "uyuşturucu madde imal ve ticaretini yapm?" suçlarından cezalandırılmasının istendiğini aktarıldı.

Kaynak: AA / Elif Somuncu - Güncel
