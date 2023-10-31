Bakırköy'de avukatın aracı kurşunlandı, şüphelinin serbest bırakılmasına itiraz edildi

Bakırköy'de seyir halindeki avukatın aracının kurşunlanmasında, 2 kişiyi azmettirdiği iddia edilen şüpheli Selman T'nin adli kontrolle serbest bırakılmasına itiraz edildi.

Alınan bilgiye göre, Yeşilköy'de Hava Harp Okulu kavşağında, 23 Ekim'de avukat I.G'nin aracına 2 kişinin bulunduğu motosikletten silahla 2 el ateş açıldı.

Avukat I.G, müvekkillerine ait Beyazıt'taki handa odabaşı olan Selman T'nin, handaki kiraları toplayarak zimmetine geçirdiğini, çoğu yaşlı ve yurt dışında bulunan mal sahiplerine ödeme yapmadığı için Selman T'ye 15 Ağustos'ta ihtarname göndererek hanı terk etmesini istediğini ve ihtarnameyi gönderdiği için bu kişi tarafından ölümle tehdit edildiğini belirterek, polis merkezine şikayetçi oldu.

Şüpheli Selman T, 24 Ekim'de gözaltına alınarak, Bakırköy Adliyesine sevk edildi. Nöbetçi sulh ceza hakimliği, şüpheli Selman T'nin "silahla tehdide azmettirme" suçundan adli kontrol tedbirleri uygulanarak serbest bırakılmasına karar verdi.

Avukat I.G. ve Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı ise Selman T'nin serbest bırakılmasına itiraz etti.

I.G. hakimliğe sunduğu itiraz dilekçesinde, şüpheli Selman T'nin serbest kalmasından 3 gün sonra bilmediği bir numaradan kendisini aradığını ve "Sen handaki avukat mısın? Avukat hanım bak, sana söylüyorum. Seni daha önce uyardık. Handa yaptıklarınız yetti. Sen istedin, senin cenaze namazını kılacağız." sözleriyle tehdit edildiğini belirtti.

Nöbetçi Bakırköy Sulh Ceza Hakimliğince talep değerlendirme aşamasında bulunuyor.