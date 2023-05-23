Bakırköy'de aracını yayaların üzerine süren eski hakim ve savcı oğluna 19 yıla kadar hapis istemi

BAKIRKÖY'de cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında mütalaa açıklandı.

BAKIRKÖY'de cipini yayaların üzerine sürerek 5 kişinin yaralanmasına neden olan Görkem Sertaç Göçmen hakkında mütalaa açıklandı. Göçmen'in toplamda 5 yıl 10 aydan 19 yıl 1 aya kadar hapsi talep edildi.

Görkem Sertaç Göçmen'in yargılandığı Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından 4 ayrı suçtan 9 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı. Annesi eski hakim ve babasının ise savcı olduğu öğrenilen Göçmen'in dosyası, mahkemenin sanığın akli dengesiyle ilgili inceleme yaptırmadığı gerekçesiyle istinaftan dönmüştü. Bakırköy 9. Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmaya taraf avukatları katıldı.

NE OLMUŞTU

İddianamede Görkem Sertaç Göçmen hakkında 'Mala zarar verme', 'Kasten öldürmeye teşebbüs', 'Yaralama' ve 'Basit yaralama' suçlarından 14 yıldan 32 yıla kadar hapis istemiyle cezalandırılması istendi.