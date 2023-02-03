BAKIRKÖY'DE AMBULANSI SIKIŞTIRIP HAKARETLER YAĞDIRAN ŞÜPHELİ SERBEST BIRAKILDI

BAKIRKÖY'de içinde hasta olan ambulansı sıkıştırıp, sağlık çalışanlarına hakaretler yağdıran şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.Bakırköy'de bir otomobil sürücüsü, içinde hasta olduğu belirtilen ambulansı aracıyla önce sıkıştırıp, yanına yanaşarak sağlık çalışanlarına hakaretler yağdırdı. Sağlık çalışanı o anları cep telefonuyla görüntüledi. Polis ekiplerinin çalışması üzerine yakalanan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Bakırköy Adalet Sarayı'na sevk edildi. Burada ilk olarak savcıya ifade veren şüpheli, sulh ceza hakimliği tarafından 'Trafik Güvenliğini tehlikeye sokma' suçundan adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca şüphelinin her türlü taşıtı kullanmasının yasaklanmasına karar verildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel