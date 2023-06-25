Bakırköy'de Ambulans Kaza Yaptı: Şoför Yaralandı

Bakırköy'de bir ambulansın şoförü, otomobil sürücüsünün şerit değiştirmesi sonucu direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarparak devrildi. Ambulans şoförü yaralanırken, hemşire ise yara almadan kurtuldu.

BAKIRKÖY'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans devrildi. Kazada yaralanan ambulans şoförü hastaneye kaldırıldı.

Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Yeni Havalimanı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aynı yönde giden otomobil sürücüsü şerit değiştirince, ambulans şoförü otomobile çarpmamak için direksiyonu kırdı. Ambulans şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği ambulans refüje çarparak devrildi. Ambulans içinde bulunan hemşire yara almadan kurtulurken, ambulans şoförü yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen ambulansla hastaneye kaldırılan şoförün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle caddede oluşan trafik, araçların kaldırılmasıyla normale döndü. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

"AMBULANS ŞOFÖRÜ YARALANDI"