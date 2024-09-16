Üye Girişi
Haberler

Bakırköy'de Alt Geçitte Su Baskını: Trafik Kilitlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte sağanak yağış sonrası su baskını meydana geldi. İSKİ ekipleri, biriken suları kısa sürede tahliye etti.

Bakırköy'de bulunan ve sık sık kazaların yaşandığı alt geçitte sağanak yağışın ardından su baskını meydana geldi. Trafik yoğunluğunun oluştuğu alt geçitte sular İSKİ ekipleri tarafından çekildi.

Bakırköy'de sık sık kazaların yaşandığı Yeşilyurt Mahallesi Rauf Orbay Caddesi'nde bulunan alt geçit, sabah saatlerinde etkili olan yağışın ardından sularla doldu. Sahil yolunu kullanan araçlar, göle dönen alt geçitten geçmekte zorlandı. Su baskını nedeniyle trafikte uzun araç kuyruğu oluştu. Biriken su ise kısa sürede İSKİ ekipleri tarafından tahliye edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Hava Durumu su baskını 3-sayfa trafik Güncel Yaşam Kaza İSKİ

Görüntü haftalar sonra ortaya çıktı: Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor

"Bir köşeye atın! Kızım biliyor, dayanamıyor"

 Narin Güran cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

Narin cinayetinde deliller böyle saklandı! Aile üyeleri sistematik şekilde hareket etmiş

 AK Parti MYK toplanıyor! Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek

Vatandaşın en önemli sorunu Erdoğan'ın önüne gelecek
Bilal Erdoğan'dan Fatih Altaylı için ağır sözler: Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu

"Ahlaksız adam askerlerin postallarını yalıyordu"
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Masterchef'te dün akşam kim elendi, kim veda etti? Masterchef Beril elendi mi? A101 AKTÜEL KATALOĞU 19 EYLÜL A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler? BİM AKTÜEL KATALOĞU (17 EYLÜL) Bim'de hangi aktüel ürünler var? 17 Eylül Salı bugün Bim'e hangi ürünler gelecek? Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? 2024 MB faiz kararı toplantısı! WhatsApp yeni özellik! WhatApp'ın yeni özelliği ne? WhatApp'a para kazanma özelliği ne zaman gelecek? Narin cinayetinde son durum ne? 16 Eylül Narin Güran cinayetindeki son gelişmeler... Işın Karaca kimdir? Işın Karaca kaç yaşında, nereli? Aramızda Kalmasın konuğu Işın Karaca'nın biyografisi! Amortisman ne demektir? Amortisman ne anlama gelir? Oğuz Demir kimdir? Halk Tv konuğu Oğuz Demir kaç yaşında, nereli? Oğuz Demir biyografisi! Yarın okullar tatil mi? 17 Eylül okullar tatil edildi mi? Mersin'de profesörün cesedi fıçının içinde çıplak halde bulundu! Mersin'de olay nerede oldu? Cesedi bulunan profesör kimdir?
title