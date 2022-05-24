BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDE TAKILAN TIR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRIP DEVRİLDİ - Haberler

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BAKIRKÖY'DE ALT GEÇİDE TAKILAN TIR OTOMOBİLİ SIKIŞTIRIP DEVRİLDİ

Demirören Haber Ajansı - Güncel
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BAKITKÖY Yeşilköy'de Marmaray yolu alt geçidine takılan TIR, yanındaki otomobili duvara sıkıştırdıktan sonra devrildi.

BAKITKÖY Yeşilköy'de Marmaray yolu alt geçidine takılan TIR, yanındaki otomobili duvara sıkıştırdıktan sonra devrildi. Kazada yaralanan TIR şoförü hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle sahil yolu Florya istikameti trafiğe kapandı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel

Marmaray, Güncel, Haberler

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