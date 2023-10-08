Bakırköy'de Alkollü Sürücü Motosiklete Çarptı

BAKIRKÖY'de alkollü olduğu öne sürülen sürücü kullandığı otomobille, motosiklete arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrelerce sürüklenen motosiklet sürücüsü Kiraz'ın kaburgası ezildi, bileğinde kırıklar oluştu. Ölümden döndüğünü söyleyen Kiraz, "Bana çarpan kişiden şikayetçi oldum. Görüntüleri izledikten sonra da kaskımın ve montumun beni koruduğunu anladım. Bundan sonrasında da motor binmeye devam edeceğim" dedi. Kaza anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Florya D-100 Karayolu yan yolda 18 Eylül'de Emrah K. kontrolündeki otomobille, oyuncu Hüseyin Kiraz'ın kullandığı motosiklete arkadan çarptı. Kazanın etkisiyle Kiraz, metrelerce sürüklenirken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı. Olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Kiraz ambulansla hastaneye kaldırılırken, motosiklet ve otomobilde hasar meydana geldi. Ekiplerin olay yerinde yaptığı çalışmalar sonucunda otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü olduğu tespit edildi. Tedavisinin ardından Kiraz, otomobil sürücüsü Emrah K.'den şikayetçi oldu.

"ÖLMEK ÜZERE OLDUĞUMU SONRADAN ANLADIM"

Kazada bileğinin kırıldığını, kaburgalarında ezikler olduğunu belirten oyuncu Hüseyin Kiraz, "Ben yaklaşık 30 ya da 40 kilometre hızla seyir halindeyken Küçükçekmece'den Florya'ya girdiğim esnada arkamdan ani bir güç hissettim. Ondan sonraki süreci hatırlamıyorum zaten. Ölmek üzere olduğumu sonradan anladım. İnsanlar başıma toplanıp nasıl olduğumu sordular. Bana vuran kişinin aracı baya hasar almıştı. Ben şokun etkisiyle motoruma vurduktan sonra bu hasarı aldığını sonradan algılayabildim. Bana vuran otomobil sürücüsünün 0.70 promil alkollü olduğunu öğrendim. Görüntüleri izledikten sonra da kaskımın ve montumun beni koruduğunu anlamış oldum. Belki montum daha güvenlikli olsaydı kaburgam zarar görmeyecekti. Eldiven taksaydım belki bileğim kırılmayacaktı. Tabi dizlikte çok önemli çünkü ayak ve bacaklarımda da ciddi yaralanmalar oldu. Bu ekipmanlar olduktan sonra bu gibi kazaları bile atlatılabileceğini anladım. Bundan sonrasında da motor binmeye devam edeceğim. Ama artık tüm güvenlik önlemlerini alacağım. Bana çarpan kişiden de şikayetçi oldum" dedi.