Bakırköy'de Alkollü Sürücü Araç Çarptıktan Sonra Tekmeledi

Bakırköy'de alkollü olduğu iddia edilen bir sürücü, çarptığı aracı dakikalarca tekmeleyerek saldırdı. Olay yerine gelen polis ekiplerine hakaret eden şüpheli gözaltına alındı.

BAKIRKÖY'de alkollü olduğu iddia edilen Fatih M., otomobiline çarpan başka bir aracı dakikalarca tekmeledi. Şüphelinin, olay yerine gelen polis ekiplerine hakaret ederek mukavemet ettiği öğrenilirken, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, Salı günü saat 22.28'de Bakırköy Yeşilköy Mahallesi Çekmece Caddesi'nde meydana geldi. 34 AP 0020 plakalı otomobille 34 CLR 737 plakalı araç çarpıştı. Kaza sırasında otomobilin sürücüsü Fatih M. ile yanındaki arkadaşı Ozan Ü., araçlarından inerek diğer aracı kullanan valeyle tartışmaya başladı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Fatih M.'nin otomobiline çarpan aracın sürücünün yemek yemeye gittiği, otomobilini park etmesi için valeye verdiği, kazayı da valenin yaptığı ortaya çıktı. Bunu duyan Fatih M. iddiaya göre çevredekilere bağırıp hakaret ederek, otomobilin sahibini bulmaya çalıştı. Fatih M. aracına çarpan otomobili de tekmelemeye başladı. Otomobilin kapısını dakikalarca tekmeleyen Fatih M., polis ekiplerince gözaltına alındı.

Fatih M.?nin otomobili tekmelediği anlar cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi. Kaza anları ise, bir işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iki araçtan birinin ara sokaktan çıktığı diğerinin cadde üzerinde olduğu, araçların sokak ve cadde kesişiminde kafa kafaya çarpıştığı görülüyor.