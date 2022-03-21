Bakırköy'de adliye binasında intihar - Haberler

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Bakırköy'de adliye binasında intihar

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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İstanbul Bakırköy'de bir şahıs, adliye binasının 5. katından atlayarak intihar etti.

İstanbul Bakırköy'de bir şahıs, adliye binasının 5. katından atlayarak intihar etti.

Bakırköy Adliyesi'nde erkek bir şahıs, saat 16.20 sıralarında binanın 5. katına çıkarak kendini boşluğa bıraktı. Düştüğü yerde hayatını kaybeden şahsın üzerinden kimlik ve cep telefonu çıkmadı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcısı Sırrı Topluyıldız, şahsın intihar ettiği yere gelerek incelemelerde bulundu.

Adliye içerisinde kayıt yapan güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, adliyeye gelen şahsın hiçbir yere uğramadan 5. kata çıktığını ve aşağı atladığını belirledi. Şahsın cansız bedeni cenaze aracına konularak morga kaldırılırken, kimliğinin belirlenmesi için çalışmalar sürüyor.

(Melike İnal/İHA)

Bakırköy'de adliye binasında intihar

Bakırköy'de adliye binasında intihar

Bakırköy'de adliye binasında intihar

İhlas Haber Ajansı / Güncel

3. Sayfa, Güncel, Haberler

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