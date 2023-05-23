Bakırköy'de açmayı başaramadıkları kasayı çaldılar

BAKIRKÖY'de 3 şüpheli, hırsızlık için girdikleri evde bulunan kasayı açmayı başaramayınca, bavulla taşıyarak çaldı. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameralarına yansırken, şüphelilerden Sinan U. (47) görüntüler sayesinde yakalanarak gözaltına alındı.

Bakırköy'de 21 Nisan Cuma günü H.Ö.O.'nun evine giren hırsızlar içeride bulunan kasayı açmaya çalıştı. Şüpheliler, kasayı açmayı başaramayınca, çalarak götürdü. H.Ö.O.'nun şikayeti üzerine başlatılan soruşturmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği ortaya çıktı. Görüntülerde 3 kişi oldukları anlaşılan şüphelilerin apartmana girdikten bir süre sonra bir bavulun içine koydukları kasayı sürükleyerek dışarı çıkarttıkları görüldü.Hırsızlık Büro Amirliğine bağlı ekipler, güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelileri takibe aldı. Kimlikleri tespit edilen şüphelilerden Sinan U. önceki gün düzenlenen operasyonla Beyoğlu'nda gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelinin daha önceden 17 suç kaydı olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan Sinan U. adliyeye sevk edildi.