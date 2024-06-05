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Bakırköy'de 7 Milyon Liralık Ziynet Eşyası Dolandırıcılığı

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Bakırköy'de kendisini kamu çalışanı olarak tanıtan bir kişi, telefonda dolandırdığı Z.D'nin 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldı. Şüpheli tutuklandı.

Bakırköy'de, kendisini telefonda kamu çalışanı olarak tanıttığı kişinin 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı iddiasıyla yakalanan şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, 14 Mayıs'ta Z.D'nin, telefonda kendisini kamu görevlisi olarak tanıtan kişi tarafından dolandırıldığını bildirmesi üzerine polis ekipleri çalışma başlattı.

Çevredeki güvenlik kameralarının incelenmesi sonucu şüpheli B.N.T'nin, telefon üzerinden ulaştığı Z.D'nin söylediği adrese getirdiği 7 milyon lira değerindeki ziynet eşyasını aldığı belirlendi.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerince yakalanan B.N.T, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

B.N.T'nin aldığı ziynet eşyalarının bulunması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

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