Bakırköy'de 3 kişiyi silahla yaralayan 2 şüpheli tutuklandı
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Bakırköy'de borç meselesinden çıkan tartışmada 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Bakırköy'de borç meselesinden çıkan tartışmada 3 kişiyi silahla yaraladığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.
Yeşilköy Mahallesi'nde 26 Nisan Çarşamba günü E.I, M.A. ve D.N'nin silahla yaralandığı kavgaya ilişkin polis ekiplerince çalışma yürütüldü.
Araştırma sonucu şüphelilerin kimliklerini belirleyen ekipler, F.I. ve S.I'yı Bahçelievler Zafer Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardındın adliyeye sevk edilen 2 zanlı tutuklandı.
Borç meselesinden çıktığı belirtilen kavgada silahla yaralananlardan D.N. ve E.I'nın hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.
Kaynak: AA / Ferhat Yasak - Güncel