Bakırköy'de 3 Katlı Binanın Çatısında Yangın
Bakırköy'de, Şenlikköy Mahallesi'nde bulunan 3 katlı bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.
Bakırköy'de 3 katlı binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Şenlikköy Mahallesi, Hürriyet Caddesi'ndeki 3 katlı apartmanın çatısında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin müdahale ederek söndürdüğü yangın nedeniyle binanın çatısında hasar oluştu.
Kaynak: AA / Alper Korkmaz - Güncel