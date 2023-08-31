Bakırköy'de 2,5 yaşındaki kız çocuğu fidye için kaçırıldı, 3 şüpheli tutuklandı

Bakırköy'de, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu fidye için kaçıran 3 şüpheli, sevk edildikleri adli makamlarca tutuklandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, 29 Ağustos Salı akşamı, Ataköy'de bakıcısı tarafından eve götürülen 2,5 yaşındaki S.Ç'nin kaçırılmasına ilişkin çalışma başlattı.

Çalışma sonucu bakıcı R.J'nin çocuğu baba A.Ç. ve anne B.Ç'nin iş yerine getirdikten sonra buradan ayrıldıkları, eve gitmek için yürüdüğü sırada Cevher K. ile Osman K'nin onları takip etmeye başladığı belirlendi.

Şüpheli Cevher K'nin, kafasına cisimle vurup bakıcıyı etkisiz hale getirdikten sonra 2,5 yaşındaki kız çocuğunu önce motosikletle onu bekleyen Osman K'nin yanına, daha sonra da motosikletle Kağıthane'de Mustafa B'nin kaldığı eve götürdüğü tespit edildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekiplerinin kimliğine ulaştığı şüpheli Cevher K. kısa sürede yakalandı.

Cevher K. kaçırdıklarını itiraf ettiği çocuğun Kağıthane'de tutulduğu adresi polise gösterdi.

Operasyon sonucu kız çocuğu kurtarılırken evde bulunan şüphelilerden Osman K. ve Mustafa B. de gözaltına alındı.

Şüphelilerin babayla fidye için iletişime geçmek amacıyla telefon numarasını öğrenmeye çalıştığı sırada polis tarafından yakalandığı, çocuğun ise operasyon sırasında tutulduğu evde uyuduğu öğrenildi.

Sağlık kontrolünden geçirilen S.Ç, 7 saat sonra ailesine teslim edildi.

Şüpheli Cevher K. ifadesinde, 2,5 yaşındaki kız çocuğunu borçları için kaçırdığını ve bunu amcasının oğlu Mustafa B. ile planladıklarını söyledi.

Cevher K'nin, çocuğun babası ile bir dönem yan yana esnaflık yaptığı öğrenildi.

Şüphelilerin kız çocuğunu kaçırdıktan sonra motosikletle götürmesi ve kucaklarına alıp bir eve taşıması güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Emniyette ifadeleri alınan 3 şüpheli Bakırköy Adliyesi'ne sevk edildi.

Savcılık işlemlerinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan 3 şüpheli, "cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan tutuklandı.