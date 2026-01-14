Haberler

Bakırköy'de bir günde 1 milyon lira ziynet eşyası çalan hırsızlar yakalandı
Bakırköy'de iki evden toplamda 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli, Kadıköy'de yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerin daha önce çok sayıda suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

BAKIRKÖY'de aynı gün girdikleri 2 evden toplamda 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalan 2 şüpheli Kadıköy'de yakalandı. Daha önceden çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenilen şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşilköy Mahallesi, Hilmi Naili Sokak'ta bulunan eve 10 Ocak'ta giren hırsızlar yaklaşık 200 bin lira değerindeki ziynet eşyasını çaldı. Aynı gün aynı sokaktaki başka bir eve giren şüpheliler, içeride buldukları ziynet eşyalarını alarak kaçtı. İhbarların ardından iki evden yaklaşık 1 milyon lira değerinde ziynet eşyası çalındığı belirlendi.

BAĞDAT CADDESİ'NDE YAKALANDILAR

Hırsızlık Büro Amirliği tarafından başlatılan çalışmalarda, şüphelilerin binalara giriş ve çıkış anlarının güvenlik kameralarına yansıdığı tespit edildi. İncelenen güvenlik kamerası görüntüleriyle kimlik tespiti yapılan şüpheliler Damla Ç. (19) ve kuzeni Naz Ç. (22), teknik ve fiziki takibin ardından Kadıköy Caddebostan Mahallesi Bağdat Caddesi'nde yakalandı.

ÇOK SAYIDA SUÇ KAYITLARI ÇIKTI

Asayiş Şube Müdürlüğünde işlemleri yapılan şüphelilerin daha önceden de çok sayıda polis kaydı olduğu ortaya çıktı. Şüphelilerden Damla Ç'nin daha önce 31 evden hırsızlık, Naz Ç'nin ise çeşitli suçlardan 30 kaydı olduğu belirlendi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
