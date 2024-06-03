Bakırköy Belediye Meclisi Haziran Ayı Birleşimini Gerçekleştirdi

Bakırköy Belediye Meclisinin, haziran ayı ilk birleşimi gerçekleştirildi.

Bakırköy Belediye Başkanı Ayşegül Özdemir Ovalıoğlu başkanlığında yapılan toplantıda, Bilgi İşlem Müdürlüğü, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü, Kentsel Dönüşüm Müdürlüğü, Kültür İşleri Müdürlüğü ile Afet İşleri Müdürlüğünün kurulması oy birliğiyle kabul edildi.

Toplantıda, ayrıca Spor İşleri Müdürlüğünün adının Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü olarak değiştirilmesi, belediye başkanına toplu sözleşme yetkisi verilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

267 ada 170 parselde bulunan natamam binanın satışının ise Hukuk Komisyonu, İmar ve Bayındırlık Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu'na havale edilmesi üzerinde de oy çokluğuyla anlaşıldı.