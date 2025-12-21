Haberler

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan "Fatoş Pınar Türker" Açıklaması

Güncelleme:
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'in çıplak arama iddialarını yalanladı ve işlemlerin mevzuata uygun yapıldığını açıkladı. İddiaların asılsız olduğunu belirtti.

(İSTANBUL) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda tutuklu bulunan İBB Medya AŞ Genel Müdürü Fatoş Pınar Türker'e yönelik "çıplak arama" iddialarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"İstanbul 3. Sulh Ceza HAkimliği'nin 23/03/2025 tarih ve 2025/267 sorgu sayılı kararıyla Rüşvet Almak suçundan tutuklanan Fatoş Pınar Türker, aynı tarihte Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na kabul edilmiştir.

Ulusal basın ve bazı sosyal medya hesaplarında, İBB iştiraki Medya A.Ş. Genel Müdürü (tutuklu) Fatoş Pınar Türker'in depo olarak kullanılan bir alanda tutulduğu ve çıplak arandığı yönünde iddialara yer verildiği görülmüştür.

Tutuklunun kuruma kabulü sırasında yapılan işlemler, 'Ceza İnfaz Kurumlarının Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Yönetmelik'in 34. maddesi hükümleri doğrultusunda gerçekleştirilmiştir. Bu kapsamda üst ve eşya araması yapılmıştır.

Söz konusu arama dışarıdan görülmesi mümkün olmayan ve herhangi bir görüntü kaydı bulunmayan bir alanda gerçekleştirilmiş olup, iddia edildiği şekilde tutuklunun kıyafetlerinin çıkarılması söz konusu değildir.

Saat 18.01'de başlayan arama işlemi 18.02'de tamamlanmış, düzenlenen arama tutanağında, tutuklunun 'herhangi bir zararının ya da şikayetinin bulunmadığı' hususu açıkça tespit edilmiştir.

Sonuç olarak, Fatoş Pınar Türker'in Marmara Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'nda çıplak aramaya tabi tutulduğu ya da tutuklulara mahsus yaşam alanları dışında tutulduğu yönündeki iddialar tamamen asılsızdır. Kuruma kabul, üst araması ve yerleştirme işlemleri mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmiştir."

