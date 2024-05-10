Bakırköy Adliyesinde Zabıt Katibi Süleyman Demirel'in Yargılanması Devam Ediyor

Bakırköy Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yapan Süleyman Demirel'in de aralarında bulunduğu 15 sanığın "dolandırıcılık" iddiasıyla yargılanmasına devam edildi.

Bakırköy 27. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, tutuklu sanık Süleyman Demirel ile bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar katıldı. Müştekiler ve taraf avukatları da duruşmada hazır bulundu.

Müşteki sanık Emel Danış savunmasında, suça ve örgüte dahil olmadığını belirterek, "Süleyman'ı günde 5-6 kere arayıp senedimi getirmesi için ısrar ettim. Bana yırtık bir senet resmi attı. Bin lira bile alamadığım olay için 10 milyon liralık evimi satışa koydum." dedi.

Süleyman Demirel de Emel Danış'ın en başından beri olayları bildiğini ifade ederek, "Emel bana kanserim, dedi. Birçok kez para istedi. Ben de ona para verdim. Ancak parayı bana 1 sene sonra geri verdi. Burada bulunan herkes beni kullandı. Benden paralar aldılar. Olayın tek suçlusu benmişim gibi yansıtılıyor. Bazen verdiğim paraların senetlerini almadığım oldu. Bu olaylar yaşanırken Levent Sırataş (müşteki-sanık) beni Sarallar grubuna kadar gidip şikayet etmiştir." diye konuştu.

Kimseye kötü niyetli yaklaşmadığını ileri süren Demirel, kimseyi mağdur etmemeye çalıştığını iddia etti.

Duruşma, eksik hususların giderilmesi için ertelendi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Süleyman Demirel'in Bakırköy Adliyesinde zabıt katibi olarak görev yaptığı belirtildi.

Sanık Süleyman Demirel'in tefecilik yapan bir örgütle ortak hareket ettiği, parasını yüksek faizle kullandırmak isteyen vatandaşların gayrimenkullerini geçici olarak devralma karşılığında kar payı vaadinde bulunduğu anlatılan iddianamede, sanığın, gayrimenkulünü devraldığı kişilere birkaç ay göstermelik ödemeler yaptığı aktarıldı.

İddianamede, hileli yöntemlerle gayrimenkulleri tefeci örgütle iltisaklı farklı kişiler adına tescil ettirip mağdurların mal varlıklarını ele geçiren sanığın, akabinde çete üyelerinin gayrimenkulleri farklı kişilere satma şantajıyla mağdurlardan para talebinde bulunmayı sürdürdüğü kaydedildi.

Süleyman Demirel'in "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "dolandırıcılık", "tefecilik", "bilişim sistemine girmek", "verileri hukuka aykırı olarak vermek ya da ele geçirmek" suçlarından 40 yıldan 154 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilen iddianamede, bazıları aynı zamanda müşteki olan 14 sanık hakkında ise değişen sürelerde hapis cezaları istendi.