Bakırköy Adliyesi'nde intihar (2)

BAKIRKÖY Adliyesi'nde 5. kattan atlayan kişi hayatını kaybetti.

Olay, saat 16.15 sıralarında, Bakırköy Adliyesi'nde meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, giriş yaptığı adliyenin 6. bloğunun 5. Katına çıktı. Buradan aşağı atlayan kişi ilk olarak 4 katta bulunan korkuluğa çarparak beton zemine düştü. İhbar üzerine olay yerine acil servis ekipleri sevk edildi. Ekiplerin incelemesinde 30'lu yaşlarındaki erkeğin hayatını kaybettiği belirlendi. Kişinin üzerinden kimlik çıkmadı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından, cenaze Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı / Güncel