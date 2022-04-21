Bakırköy Adliyesi'nde avukatın burnunu kıran sanık tahliye edildi

BAKIRKÖY Adalet Sarayı'nda görülen cinsel istismar davasının ardından avukatı darbedip burnunu kıran sanıklar ilk kez hakim karşısına çıktı. Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Muhammed Emin A., "Babamın ceza aldığını öğrenince şok yaşadım. O an şokla avukata yumruk attım. Ancak kasıtlı vurmadım" dedi. Tutuklu sanık Muhammed Emin A. ilk duruşmadan tahliye edildi.

Olay, 8 Mart'ta Bakırköy 7.'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde meydana geldi. Kendi kızına istismarda bulunduğu gerekçesiyle tutuklu yargılanan sanık M.A. duruşmada 15 yıl hapis cezası aldı. Duruşma çıkışı sanık M.A.'nın oğulları Muhammed Emin A. ve Koray Emir A. adliye koridorunda mağdur avukatı Mehmet Hakkı Çezik'e yumruk ve tekmeyle saldırarak burnunu kırdı. Polis ve güvenlik memurları saldırganları gözaltına alarak nezarete götürdü. Saldırı sonrası yüzü kanlar içinde kalan Çezik ambulansla hastaneye kaldırıldı. Saldırı sonrasında gözaltına alınan Muhammed Emin A. ve Koray Emir A. tutuklama talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Sanık Muhammet Eren A. tutuklanarak cezaevine gönderilirken, sanık K.E.A adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

"ÜZERİNE YÜRÜDÜ VE YUMRUK ATTI"

"AVUKATA YUMRUK ATTIM"

"SENİNLE BİRAZDAN GÖRÜŞECEĞİZ"

İDDİANAME

İddianamede, sanıklar Muhammed Emin A. ile Koray Emir A. hakkında "basit tehdit", "hakaret" ve "kasten yaralama" suçlarından toplam 3 yıl 3'er aydan 9 yıl 3'er aya kadar hapis cezasına çarpıtılması isteniyor.

Demirören Haber Ajansı / Güncel