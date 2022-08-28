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Bakırköy açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

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Bakırköy açıklarında makine arızası yapan tekne kurtarıldı

Bakırköy açıklarında arıza yapan ve içinde 8 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Bakırköy açıklarında arıza yapan ve içinde 8 kişinin bulunduğu tekne kurtarıldı.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bakırköy açıklarında makine arızası yapan ve içerisinde 8 kişi bulunan 13 metre boyundaki teknenin KEGM-3 hızlı tahlisiye botuyla yedeklenerek Ataköy Marina'ya yanaştırıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Muhammed Gencebay Gür - Güncel

Marina Ataköy Güncel Haberler

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