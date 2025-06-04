Bakırhan: Siyasi Operasyonlar Türkiye'yi Kutuplaştırıyor

Bakırhan: Siyasi Operasyonlar Türkiye'yi Kutuplaştırıyor
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DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, CHP'li seçilmişlere yönelik siyasi operasyonların Türkiye'deki toplumsal fay hatlarını derinleştirdiğini ve hukuksuzluğa yol açtığını ifade etti.

(ANKARA) - DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, "CHP'li seçilmişlere yönelik devam eden siyasi operasyonlar, Türkiye'deki fay hatlarını germekte ve kutuplaştırmayı arttırarak ortak gelecek tahayyülüne büyük zarar vermektedir. 12 Eylül yargılamaları ve KCK siyasi soykırım operasyonlarını andırır şekilde mahkemeye sevk edilen seçilmişlerin tek sıra fotoğraflarının servis edilmesi, siyasi acizlik ve hukuksuzluğun göstergesidir" ifadelerini kullandı.

Bakırhan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

"CHP'li seçilmişlere yönelik devam eden siyasi operasyonlar, Türkiye'deki fay hatlarını germekte ve kutuplaştırmayı arttırarak ortak gelecek tahayyülüne büyük zarar vermektedir. 12 Eylül yargılamaları ve KCK siyasi soykırım operasyonlarını andırır şekilde mahkemeye sevk edilen seçilmişlerin tek sıra fotoğraflarının servis edilmesi, siyasi acizlik ve hukuksuzluğun göstergesidir. Biz haksızlık, hukuksuzluk kime yapılırsa yapılsın karşısında durmaya devam edeceğiz. Siyasi tarihimiz haksızlıklara karşı durmanın tarihidir.

Tarihin doğru tarafı o ya da bu partinin yanında yer almak değildir. Tarihin doğru tarafında yer almak hukukun, demokrasinin, barışın yanında tavizsiz şekilde yer almaktır. Bizim yerimiz de yurdumuz da barış, demokrasi ve hukuktur. Yargının siyasallaşması bu ülke için büyük bir tehdittir. Bundan vazgeçilmelidir. Siyasete dönük yargı sopası artık son bulmalıdır."

Kaynak: ANKA / Güncel
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