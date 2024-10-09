Üye Girişi
Haberler

Bakırcılığın Son Ustası: Miktat Çelik'in Zorlu Mücadelesi

Bakırcılığın Son Ustası: Miktat Çelik'in Zorlu Mücadelesi
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Gaziantep'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası Miktat Çelik, 70 yıllık mesleğinde yaşadığı zorlukları ve bakırcılığın yok olma tehlikesini gözler önüne seriyor. Yeni çırakların yetişmemesi ve artan maliyetler, bu geleneksel mesleği tehdit ediyor.

GAZİANTEP'in tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı bakır ustası Miktat Çelik (83), 13 yaşında çırak olarak başladığı ve 70 yıldır sürdürdüğü mesleğine son 10 yıldır 3 metrekarelik dükkanında devam ediyor.

Kentte, 4 asırdır bakır işlemenin yapıldığı ve çekiç seslerinin susmadığı tarihi Bakırcılar Çarşısı'nın en yaşlı ustası olan Miktat Çelik, mesleğini 70 yıldır sürdürüyor. 1941 yılında dünyaya gelen ve 13 yaşında babasının zoruyla bakırcı ustasının yanında çırak olarak mesleğe başlayan Çelik, 3 metrekarelik dükkanında bakır işleyip, eski bakırların tadilatını yaparak geçimini sağlıyor. Çelik, yok olmanın eşiğinde olan bakırcılık mesleğinin son demlerini yaşadığını ifade etti. Yeni çırakların yetiştirilemediği ve maddi olarak bakırın insanları zorladığını dile getiren Çelik, "İnsanlar artık bakıra bakmakla yetiniyor" diyerek, bakıra ilginin her geçen gün azaldığını ve mesleklerinin yok olma aşamasına geldiğini söyledi.

'YENİ ÇIRAKLAR YETİŞMİYOR'

Bakırın artık ihtiyaç olmaktan çıktığına değinen ve bu durumun da satışları düşürdüğünü dile getiren Çelik, "70 yıldır bu çarşıda bakır ustası olarak çalışıyorum. 13 yaşındayken babam beni bir bakır ustasına teslim etti. 70 yıldır bu meslekle geçimim sağlarım. Ancak artık ne yazık ki bakır zaruri ihtiyaç olmaktan çıktı, aksesuar amaçlı kullanılmaya başladı. Bakıra ve bakırcıya verilen destek de azalınca mesleğimiz de ölmeye başladı. Mesleğimizde de son demleri yaşıyoruz. Yeni çıraklar yetişmiyor. Çıraklara verebilecek maddi gücümüz de kalmadığı gibi yeni nesil de istemiyor" diye konuştu.

Halen bakır tutkunlarının olduğunu ancak fiyatlarından dolayı insanların bakır almak yerine mevcut sahip olduklarının tadilatını yaptırmayı tercih ettiğini kaydeden Çelik, "Yaşım fazla ilerlediği için küçük bir dükkanım var burada çalışıyorum. Dükkanım 3 metrekare. Bakırın birçok dalında iş yapıyorum ancak özellikle son dönemde bakır şamdan tadilatlarında yoğunluk gösteriyoruz. Üzerinde yanan mum ve görünümü ile de göze hoş gözüken bir aksesuar. Aksesuar için şamdan alanlar oluyor. Bakırın fiyatının yüksek bulunmasından dolayı artık sipariş de alamıyoruz ve tadilat üzerine çalışmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Çelik, "Bakırın en büyük sorunu fiyatların yüksek olması. Kilosunu 450 liradan aldığımız ham bakırı biz işlemek için çok yüksek fiyatlarla alıyoruz. Bunun işçilik payı, kar marjı da eklendiğinde yüksek olan bakır fiyatı, ürüne dönüşünce daha da yükseliyor. Bu defa da insanlar sadece bakmakla yetiniyor" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Yerel Haberler Kültür Sanat Gaziantep Ekonomi Kültür Güncel Yaşam

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail'e meydan okudu: Nihai hedefin neresi olduğunu görüyoruz, sonları hezeyan olacak

İsrail'e açıkça meydan okudu

 Bakan Uraloğlu: Discord'u kapattık diye çok acayip bir memnuniyet var

Kapatılan uygulamayla ilgili Bakan'dan dikkat çeken sözler: Çok acayip bir memnuniyet var

 Sur canisi Semih Çelik, babasına 'Seni nasıl öldüreyim?' diye sormuş

1 gün önce babasına sorduğu soru, olacakların habercisiymiş
Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma

Bir konuşma yaptı, TBMM'deki bütün vekiller ayağa kalktı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
KPSS ORTAÖĞRETİM TERCİH EKRANI! KPSS Ortaöğretim tercihleri başladı mı? Domuz eti çıkan köfteci kim? Ünlü köfte zinciri domuz eti hangi firma? KPSS Ortaöğretim tercihleri ne zaman? 2024 Ortaöğretim tercih kılavuzu yayınlandı mı? BESYO TERCİH SONUÇLARI ne zaman açıklanacak? 2024- 2025 ÖSYM BESYO sonuçları! A SPOR CANLI İZLE | A Spor canlı izleme linki var mı? Bugün hangi maçlar var? CANLI ALTIN FİYATLARI | Çeyrek altın, gram altın ne kadar? 9 Ekim altın fiyatları ne kadar oldu? Kahramanmaraşspor - Çorluspor 1947 maçı ne zaman? Kahramanmaraşspor- Çorluspor saat kaçta, hangi kanalda? ZTK MAÇI CANLI İZLE Adıyaman FK-Afyonspor maçı canlı izle! ZTK ADIYAMAN FK- AFYONSPOR MAÇI şifresiz mi, nasıl izlenir? Ehliyet yenileme son tarih 2024! Eski tip ehliyet yenileme ücreti ne kadar, evraklar nelerdir? 9 EKİM TV YAYIN AKIŞI Bugün TV'de neler var? Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, NOW TV, TRT 1, TV8 kanal yayın akışı listesinde hangi programlar var? KYK burs/kredi ne kadar? KYK burs kaç TL? KYK başvuruları başladı mı?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.