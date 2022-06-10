"Bakırcı İsmet" 50 yıllık mesleki birikimini gençlerle paylaşıyor - Haberler

Gaziantep'te "Bakırcı İsmet" olarak tanınan ve 50 yıldır bakır işlemeciliği yapan İsmet İşçi, mesleğinin gelecek nesillere aktarılabilmesi için kurslarda ders veriyor.

Bakırcılar ve Sedefçiler Odası ile İŞKUR iş birliğinde kurulan meslek edindirme kurslarına gelen kursiyerlere mesleğinin inceliklerini öğreten 60 yaşındaki İşçi, kentteki özel bir okulda açılan bakırcılık kursunda da eğitim veriyor.

Gençlere tecrübelerini anlatarak onlara örnek olan İşçi, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini ayakta tutmaya çalışıyor.

İşçi, Gaziantep Kalesi yakınındaki atölyesinde, öğrencilerine mesleğin inceliklerini uygulamalı öğretiyor.

İsmet İşçi, AA muhabirine, 10 yaşında başladığı bakırcılıkta 17 yaşında kendi iş yerini açtığını, 50 yıldır mesleğini sürdürmeye çalıştığını anlattı.

Bakır eşyaların eskiden daha fazla tercih edildiğini, bir dönem unutulmaya yüz tutan bakır eşyaların yeniden mutfaklarda kullanılmaya başladığını, hediyelik süs eşyası olarak turistlere de satıldığını dile getiren İşçi, bakır işlemeciliğinin sona ermemesi için gayret ettiğini belirtti.

Meslek edindirme kurslarında bakır işçiliğini öğrettiğini, cezaevindeki mahkumlara da ders verdiğini ifade eden İşçi, "Mahkumlar bir yandan meslek öğrenirken diğer yandan da aile bütçelerine katkı sağlamış oluyor. ABD'ye gidip eğitim verdim. Orada halen bakır işçiliğiyle uğraşan kesim var. Okullarda da bakır eğitimi veriyorum. Elimden geldiği kadar mesleğimizi tanıtmaya sevdirmeye çalışıyorum. Çok işçi yetiştirdim. Bu mesleğe çok emek verdim, vermeye de devam edeceğim." diye konuştu.

"Mesleğimi severek yapıyorum"

İlerleyen yaşına rağmen mesleğini bırakmadığını ve severek yaptığını ifade eden İşçi, yeni neslin kendisinden daha iyi yetişip bakır işlemeciliğini tanıtacaklarına inandığını kaydetti.

Geri dönüşüme atılan hurda ürünlerin eritilip tekrar fabrikalarda belirli işlemlerden geçtikten sonra istenilen preslere basılarak önlerine geldiğini anlatan İşçi, "Bakıra çeşitli kalıplar ya da elle şekil vererek sürahi, tabak, vazo, tepsi, kazan, şekerdanlık gibi eşya olarak üretiyoruz. Kadınlar çeyizlerinde ya da mutfak eşyası olarak bakırı tercih ediyor." diye konuştu.

İşçi, sağlığı el verdiği müddetçe işini sürdüreceğini sözlerine ekledi.

Kursiyerlerden Tuba Keni de bakır işlemeciliğine merakından dolayı İşçi'nin eğitimine katıldığını belirterek, "Hocamız sağolsun bize deneyimlerini, bakırın inceliklerini anlatıyor. Bundan dolayı mutluyuz." dedi.