Bakırçay Deresi'nde kirliliğe neden olan firmaya ceza - Haberler

Manisa'nın Soma ilçesindeki Bakırçay Deresi'nde kirliliğe neden olan firma faaliyetten men edildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, ihbarlar üzerine bölgeye çevre denetim ekipleri sevk edildi.

Bölgede faaliyet gösteren tüm işletmeler denetlenirken, kömür yıkama-eleme işlemlerinin yürütüldüğü bir firmanın faaliyetleri sonucu oluşan atık sularının, herhangi bir arıtma ünitesinden geçirilmeden, alıcı ortama deşarj edilmesiyle Bakırçay Deresi'nin kirlendiği belirlendi.

Firma hakkında, atık suları arıtmadan alıcı ortama deşarj etmesi sebebiyle faaliyetten men kararı alınırken, Çevre Kanunu'nun ilgili maddeleri uyarınca da firmaya 328 bin 819 lira idari para cezası uygulandı.