Bakıra İlgi Artıyor: Sağlıklı Yaşamın Anahtarı

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Bakıra İlgi Artıyor: Sağlıklı Yaşamın Anahtarı
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Yüzyıllardır sağlık için önemli bir element olan bakır, modern bilim tarafından yeniden değerlendiriliyor. Elektriği çekme ve bağışıklık sistemini güçlendirme gibi özellikleri ile dikkat çeken bakır, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmez parçalarından biri haline geliyor.

Sağlıklı bir yaşamın gizli anahtarı bakıra ilgi artıyor

DİYARBAKIR - Yüzyıllardır insan sağlığına olan katkılarıyla bilinen bakır, modern bilim tarafından da giderek daha fazla değer görmeye başladı. Atalarımızın günlük yaşamlarında sıkça kullandığı bu değerli element, bugün de sağlıklı bir yaşamın gizli anahtarlarından biri olarak öne çıkıyor.

Uzmanlara göre, bakır vücutta biriken elektriği ve radyasyonu çekerek doğal bir dengeleyici görevi görüyor. Özellikle teknolojik cihazların yoğun olarak kullanıldığı günümüzde, bakırın bu özelliği büyük önem taşıyor. Aynı zamanda bağışıklık sistemini güçlendirmeye yardımcı olan bakır, hastalıklara karşı koruma sağlayan doğal bir destekçi olarak dikkat çekiyor. Bakırın bir diğer önemli özelliği ise antioksidan yapısı. Bu sayede vücutta zararlı serbest radikallerle savaşarak hücreleri koruyor ve yaşlanma etkilerini yavaşlatıyor. Geçmişten günümüze uzanan bu şifa kaynağı, yalnızca süs eşyası ya da mutfak gereci olmanın ötesinde, sağlıklı bir yaşamın vazgeçilmezlerinden biri olmaya devam ediyor.

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde Dört Ayaklı Minare sokağında esnaflık yapan Metin Tunç, bakırın faydalarının saymakla bitmeyeceğini söyledi. Tunç, "Bakırın faydaları eklem ağrılarına, romatizmaya, vücuttaki elektriği alır, antioksidan özelliği var. Bakır vücuda faydalı bir üründür bizim bölgede kullanımı çok eskidir geçmişte bütün yemeklerimiz bakır tencerelerde yapılırdı sağlıklı olduğu için, şu anda artık o kültür kalmadığından dolayı bileklik, yüzük, küpe olarak yapılıyor" dedi.

Vatandaşların yoğun bir talebinin olduğunu aktaran Tunç, "Bakırın vücuda temas etmesi çok iyidir. Nenelerimiz, babaannelerimiz geçmişte hep kullanmış. İnsanların talebi çok, bakıra yönelme çok, memnun insanlar" ifadelerini kullandı.

Niğde'den ailesiyle birlikte Diyarbakır'a gezmeye gelen Selman Erboğa, bakırın faydalarını çok bilmediklerini dile getirdi. Erboğa, "Buraya gelince sağ olsunlar yardımcı oldular. Alışverişimizi yaptık, tavsiye ederiz" şeklinde konuştu.

Ayten Erboğa ise, faydalarının olduğunu bildiğini ve kullandığını söyledi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MEHMET ALİ KAYA - Güncel
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