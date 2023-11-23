Bakır madenindeki göçükte hayatını kaybeden mühendis 5 ay önce evlenmişti

Siirt'in Şirvan ilçesinde bulunan Cengiz Holding'e ait bakır madeni ocağında meydana gelen göçükte hayatını kaybeden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın 5 aylık evli olduğu ortaya çıktı. Ölümünden 3 gün önce sosyal medya hesabından en son eşiyle 'Aşk' adlı bir fotoğraf paylaşmıştı.

5 ay önce evlenmişti, bakır madenindeki göçükte hayatını kaybetti

Ölümünden 3 gün önce sosyal medya hesabından en son eşiyle 'Aşk' adlı bu fotoğrafı paylaştı

GİRESUN - Siirt'in Şirvan ilçesi Maden köyünde Cengiz Holding'e bağlı Etibakır arama şirketine ait bakır madeni ocağında dün gece meydana gelen göçükte hayatını kaybedenlerden maden mühendisi Zekayi Can Çalık'ın Giresunlu ve 5 aylık evli olduğu öğrenildi.

Alınan bilgilere göre, Şirvan ilçesi Maden Köyü'nde bulunan Cengiz Holding'e ait bakır madeninde gece saat 01.25 sıralarında göçük meydana geldi. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Zekayi Can Calık, Emre Gökduman ve Orhan Gültekin hayatını kaybederken, 2 kişi ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Göçükte hayatını kaybedenlerden Maden Mühendisi Zekayi Can Çalık'ın ise Giresun'un Eynesil ilçe nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Son fotoğraf son paylaşım

İlçenin Ören Beldesi'nden olan Çalık'ın 5 ay önce evlendiği ve ölümünden 3 gün önce sosyal medya hesabından en son eşi Humay Çalık ile 'Aşk' adlı fotoğrafı paylaştığı görüldü.

Çalık çiftinin Ankara'da yaşadığı ve Humay Çalık'ın da Ankara'da bir hastanede hemşire olarak görev yaptığı öğrenildi.