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Bakımsız Bebek Mezarlığı Tepkileri Artırdı

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Adana'nın Kozan ilçesindeki bakımsız bebek mezarlığı, görenleri üzüntüye boğarken, vatandaşlardan tepki geldi. Mezarlık çevresinde yaklaşık 200 çocuk ve bebek kabri bulunuyor ve bakımsızlık nedeniyle sıkça şikayet ediliyor.

Bakımsız bebek mezarlığı tepkilere neden oluyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde onlarca bebeğin defnedildiği mezarlığın bakımsız olması tepkilere neden oldu.

Çanaklı Mahallesi'ndeki Çomak Dede Türbesi etrafındaki çocuk ve bebek mezarlığı bakımsızlık nedeniyle görenlerin tepkisine neden oldu. Bölgede türbe çevresinde yaklaşık 200 çocuk ve bebek kabri bulunuyor.

Hüseyin Erol adlı vatandaş, "2014-15 yılında termal su araştırması yaparken bebek mezarlarını gördüm. Ben bir vatandaşım bu kadar bebek mezarı var neden bakımsız? Bu bebekler kayıtlı mı değil mi araştırılmalı. Bu dikkat çekici" diye konuştu.

Çanaklı Mahallesi Muhtarı Burak Çürümez ise, "Buradan sık sık şikayet geliyor. Burası mezarlık ama mezarlık diyemeyiz. Burası şahıs arsası görünüyor. Çok bakımsız" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / BERİL SOLMUŞGÜL - Güncel
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